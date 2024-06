Qazaxda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Orta Salahlı kənd sakini 27 yaşlı Əhliman Omarov özünü həyətlərindəki çardaqdan asıb.

Dünən canına qıyan Əhlimanın bu gün toyu olacaqmış.

Qazax Rayon Prokurorluğu hadisənin baş vermə səbəblərini araşdırır.

