Bakının Günəşli qəsəbəsində imtahandan kəsildiyi üçün intihar etdiyi iddia olunan şagirdlə bağlı bəzi detallar məlum olub.

Gəncin nənəsi bildirib ki, nəvəsi imtahandan kəsilməyib:

"Çox ağıllı, tərbiyəli nəvə idi, 18 yaşına bir həftə olar keçmişdi. İmtahana gedəcəkmiş. Bir anlıq nə düşünübsə canına qəsd edib".

Ölən şəxsin qonşusu isə vurğulayıb ki, mərhumu bu gün səhər saatlarında görüb.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

