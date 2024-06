Ən kobud bürclər - Onlardan uzaq durun

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər çox aqressiv olurlar. Onlar hər şeyə əsəbi reaksiya verirlər. Ona görə də, insanlar tərəfindən daim kobud biri kimi tanınırlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç ən aqressiv bürclərdən biridir. Onlar kiməsə əsəbləşəndə hisslərini gizlədə bilmirlər. İşgüzar olduqlarına görə, Qoçları ən çox karyeralarında uğur qazanmamaq aqressiv edə bilər.

Aqressiv bürclərdən biri də Şirdir. Onlar demək olar ki, gün ərzində hər pis hadisəyə görə əsəbləşirlər. Ətrafında olan insanların qəlbini asanlıqla qıra bilirlər. Aqresiylarını heç vaxt gizlədə bilmirlər.

Dolça bürcü də aqressiv insanlar sırasındadır. Onlar daha çox ac olduqları vaxt aqressiv olurlar. Amma Şir bürcünə nisbətən insanlarla daha mülayim davrana bilirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.