Toy axşamı ölən Əhlimanın atası: "Nişanlısı ilə danışdım, dedi ki..."

Toyundan bir gün öncə özünü asaraq intihar edən Əhliman Ömərov barədə bəzi detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumun atası İsmayıl Ömərov Oxu.az-a açıqlamasında bildirib ki, həmin gecə oğlu nişanlısı ilə telefonla danışıb. Onun sözlərinə görə, aralarında heç bir problem olmayıb:

"Hazırda nişanlısı ilə danışıb evə gəlmişəm. Bildirdi ki, həmin gün görüntülü danışıblar, deyə-gülə ayrılıblar. Nişanlısı yatdıqdan sonra telefonun kodunu açaraq evə qoyub sonra özünü asıb. Pis vərdişləri yox idi. Bizimlə də heç bir problemi olmayıb. Borcu da yox idi. Hazırda araşdırma gedir. Hələ ki, heç bir məlumat verməyiblər".

Xatırladaq ki, hadisə may ayının 31-də Qazax rayonunda baş verib. Orta Salahlı kənd sakini 27 yaşlı Əhliman Omarov özünü asaraq canına qıyıb. Onun intiharından üç gün əvvəl isə qız toyu olub.

Qazax Rayon Prokurorluğu hadisənin baş vermə səbəblərini araşdırır.

