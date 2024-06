Bayramda neçə gün evdəyik? - TARİXLƏR

İyun ayında Milli Qurtuluş Günü və Qurban bayramı ardıcıl olacaq.

Metbuat.az bildirir ki, 15 iyun – Qurtuluş günü, 16 və 17 iyun isə Qurban bayramı qeyd olunacaq.

Əmək Məcəlləsinə əsasən, istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir. 15-16 iyun tarixləri şənbə və bazar olduğu və bayram günlərinə düşdüyü üçün 18 və 19 iyun tarixləri də qeyri-iş günləri olacaq.

Yəni 15, 16, 17, 18 və 19 iyun – ardıcıl 5 gün qeyri-iş günləridir.

