Öldüyü deyilən Gülənin yeni görüntüsü - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, bir müddət əvvəl FETÖ terror təşkilatının 83 yaşlı lideri Fətullah Gülənin ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında yaşadığı malikanədən qaçırıldığı barədə məlumatlar yayılıb.



Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, FETÖ-nün taleyi naməlum qalarkən, keçmiş Oda TV yazarı Müyesser Yıldız Gülənin Türkiyəyə təhvil verildiyini iddia edib.

“Pensilvaniyadakı malikanəsi boşaldılaraq oradan götürülən Fətullah Gülənin sağlamlıq vəziyyəti günlərdir müzakirə olunur. “Ölür, ölür”, - deyilir. Gündəmə gələn son iddia isə ABŞ-nin Güləni Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatına (MİT) təhvil verdiyi, təyyarəsinin Türkiyəyə doğru uçduğu və bu məlumatların hələlik gizli saxlanıldığıdır”, - Yıldız öz yazısında qeyd edib.

Gülənin Türkiyəyə təhvil verilməsi ilə bağlı iddialar Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komitəsində də gündəmə gətirilib.

Komitə sədri Fuat Oktay bu barədə heç bir məlumatının olmadığını bildirib.

Türkiyə Xarici işlər nazirinin müavini Mehmet Kamal Bozay da bu barədə məlumatsız olduqlarını qeyd edib.

Bütün bu kimi müzakirələr fonunda ötən gün FETÖ liderinin yaxın ətrafı tərəfindən idarə olunan “Herkul” sosial media hesabında Fətullah Gülənin yeni fotosu paylaşılıb.

Fətullah Gülənin hazırda harada olması ilə bağlı müzakirələr davam edərkən sözügedən fotonun paylaşılması yenidən müzakirələrə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.