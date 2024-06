Ən pis xasiyyətli bürclər - Heç kimlə yola getmirlər

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər daha sevgi dolu, şəfqətli və anlayışlı olsa da, bəziləri daha eqoist, təkəbbürlü və narsist olur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər bürcü hər şeyi bilmək istəyir və bunun üçün çoxlu araşdırmalar aparır. Ancaq bu araşdırma bəzən onları çox şey bilirmiş kimi davranmağa sövq edir. Əkizlər bürcü insanları özlərini çox ağıllı görürlər və bunu ətrafdakılara göstərmək istəyirlər. Bu səbəbdən bəzən ətrafdakı insanlara yuxarıdan aşağı baxa və ya onları aşağılaya bilərlər.

Qız astrologiyanın hər şeyi bilən və mükəmməllikçi bürcüdür. Qız bürcü çox çalışqan, vasvası insanlardır. Onlar özlərini çox bacarıqlı və uğurlu görürlər. Bunu ətrafdakılara göstərmək istəyirlər. Buna görə də bəzən ətrafdakı insanlara qarşı aşağılayıcı, mühakiməedici və göstərişli ola bilərlər.

Əqrəb bürcü insanları çox emosional, intuitiv və güclü insanlardır. Ancaq bu xüsusiyyətlər bəzən onların çox qürurlu və intiqamçı olmasına səbəb ola bilər. Onlar özlərini çox xüsusi və fərqli görürlər. Bunu ətrafdakılara hiss etdirmək istəyirlər.

