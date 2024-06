​Mourinyonun məqsədi "Fənərbaxça” ilə Avropanı fəth etməkdir

Joze Mourinyonun "Fənərbaxça”ya gəlişi Avropanın bir sıra futbol ölkələrində müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, idman nəşrləri Mourinyonun "Fənərbaxça”dakı məqsədlərindən yazıb. İtalyan jurnalist Matteo Nava bildirib ki, Mourinyonun Türkiyə klubundakı əsas hədəfi Avropada uğur qazanmaqdır. Xəbərdə deyilir ki, "Fənərbaxça” rəhbərliyi klubun qarşısına ölkə çempionu olmaq məqsədini qoyub. Mourinyonun “Roma” dönəmini araşdıran Nava deyib:

“Mourinyonu Romada əfsanə kimi qarşıladılar, çünki azarkeşlər onun “İnter”lə qazandığı qələbələri xatırladılar. O, dərhal komandaya və azarkeşlərə komandanlıq etməyə başladı. Qladiator kimi idi. O, liqada uğur qazana bilmədi, lakin 2021-22-ci ildə Konfrans Liqasını qazandı və tarix yazdı. O, işinə sadiqdir və futbol dahisidir. Onun şoumen tərəfi də var. Türkiyəyə böyük rəng qatacaq. Həm UEFA Konfrans Liqasını qazanması, həm də “Roma” ilə UEFA Avropa Liqasının finalında oynamaq onun avrokuboklara verdiyi dəyəri göstərir. Nə qədər kubok qazansa da, o, həmişə Avropa kuboklarına acdır. Onun ilk hədəfi həmişə Avropa olacaq”.



