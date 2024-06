Bu bürclərlə ailə quranlar peşman olur

Astroloqlara görə, heç də bütün bürclər ailə həyatında uğurlu olmurlar. Xüsusən, bəzi bürclərdən olan kişilər evlilik həyatında partnyorlarını xoşbəxt edə bilmirlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən evlilikdə uğursuz olan bürcləri təqdim edir:

Oğlaqlar ən sadiq kişilər olurlar. Onlar çox sevməsələr də, xəyanət etmirlər. Lakin onlar asosial, əyləncəyə az zaman ayıran və aşırı qısqanc olurlar. Bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq demək olar ki, onlarla ailə qurarkən, iki dəfə düşünün.

Balıqlar bürcü altında doğulan kişilərə etibar yoxdur. Onar hər gün bir fikrə düşə bilərlər ki, bu da ailə ruhuna uyğun bir xüsusiyyət deyil. Eyni zamanda onlar eqoist davranışları ilə önə çıxırlar və bu, uzun müddətli bir münasibətdə qadının sıxılmasına səbəb olur.

Tərəzi kişiləri də ailə həyatında bir o qədər uğurlu olmayan bürclərdəndir. Onlar hədəfləri partnyorlarını xoşbəxt etməkdən daha çox, özlərinin xoşbəxt olmasıdır. Sadiq və etibarlı olsalar da, bəzi xüsusiyyətləri qadınların xəyal etdiyi kişilərdən çox uzaqdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.