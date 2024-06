Aparıcı Vüsalə əlizadənin canlı efirdə atdığı addım qınanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xəzər TV-də yayımlanan "İncə səhər" verilişinə qonaq gələn gənc müğənnin verdiyi gülü aparıcı götürməyib.

Görüntülər sosial media istifadəçiləri arasında müzakirəyə səbəb olub. Bəziləri onun bu hərəkətini qeyri-etik adlandırıb, digərləri isə aparıcının əməliyyat səbəbindən ağır əşyaları qaldıra bilmədiyini qeyd ediblər.

