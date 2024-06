Lənkəranda ağır qəzada xəsarət alanların kimliyi məlum oldu

Lənkəranda baş verən ağır yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub.

Metbuat.az Azərtac-a istinadən xəbər verir ki, xəsarət alanlar sürücülər, Bakı şəhər Xəzər rayonunun Binə qəsəbə sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Məmməd Rəcəbov, Lənkəran rayonunun Haftoni kənd sakini, 1981-ci il təvəllüdlü Mühəndis Rzayev, eləcə də hər iki nəqliyyat vasitəsində sərnişin qismində olanlar, Lənkəran rayon sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Məlahət Mahmudova, 2014-cü il təvəllüdlü Akif Mahmudov, Lerik rayonunun Bırkandul kənd sakini, 1998-ci il təvəllüdlü Alqayıt Əliyev, Bakı şəhər Binə qəsəbə sakini 2008-ci il təvəllüdlü Eldar Rəcəbli, 2013-cü il təvəllüdlü Hüseyn Rəcəblidir.

Yaralılardan 10 yaşlı Akif Mahmudov və 57 yaşlı Məlahət Mahmudovanın vəziyyətləri ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.