Bakı metrosunda sərnişin ölüb.

Metbuat.az verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qatardan düşərək "Koroğlu" stansiyasını tərk edən kişi sərnişin özünü pis etdiyindən yuxarı vestibüldə əməkdaşa yaxınlaşıb.

Dərhal təcili tibbi yardım xidməti çağırılıb. Zahiri görkəminə görə 45-50 yaş aralığında olan sərnişin təəssüf ki, az sonra vəfat edib.

Stansiyaya gəlmiş tibbi yardım personalı ölüm faktını təsdiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.