Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sabunçu Dəmir Yolu Vağzalının yaxınlığında qeydə alınıb.

1991-ci il təvəllüdlü Bəxtiyar Gülməmmədov dəmir yolunun piyada keçidində aralarında yaranmış mübahisə zəmnində tanışı, 1994-cü il təvəllüdlü Turqay Qasımovu bıçaqlayıb.



Hadisəni törətmiş B.Gülməmmədov şübhəli şəxs qismində tutulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

