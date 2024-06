Wolt+ abunəçiləri üçün 0 manat çatdırılma haqqı və 50%-ə qədər endirimlər

Nahara sevdiyiniz yeməyi sifariş etmək istəyirsiniz? Yoxsa dostlarınızla futbol matçına baxmağı planlayırsınız? Wolt+ ilə indi hər şey daha sərfəli!

Wolt+ abunəliyi 6 km-ə qədər olan sifarişlərdə 0₼ çatdırılma haqqı təklif edir. Bu yay, Wolt+ abunəliyi xüsusi təkliflər və 50%-dək endirimlərlə mövsümü qarşılamağa hazırdır.

30 iyun tarixinədək Wolt+ abunəçiləri 0₼ çatdırılma haqqından və 50%-ə qədər endirimlərdən yararlana bilərlər. Bu təkliflər seçilmiş restoran və mağazalardan verilən sifarişlər üçün keçərlidir və yalnız Wolt+ abunəçilərinə məxsusdur. Wolt+ həftələrində iştirak edən məkanlara McDonald's, Pizza Mizza, Wolt Market, İndi Market, KFC, Papa Johns, Shaurma №1 və daha çox restoran və mağaza daxildir.

Wolt+ üzvləri sifarişləri özləri götürən zaman əlavə olaraq 5% keşbek də qazanırlar. Bu, yalnız yemək və çatdırılma xərclərini azaltmır, həm də aylıq alış-verişlərdə də qənaət etməyə kömək edir. İllik abunəlik qiyməti cəmi 39₼-dır (ayda cəmi 3.25₼), aylıq abunəlik qiyməti isə cəmi 5.49₼-dır və bu məbləğ bir neçə sifarişlə asanlıqla ödənilə bilər.

Əlavə olaraq, abunəliyi 30 gün ərzində pulsuz sınaqdan keçirə bilərsiniz və abunəliyinizi istənilən vaxt ləğv edə bilərsiniz.

Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkə daxil olun.

https://explore.wolt.com/az/aze/wolt-plus/weeks

