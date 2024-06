Komaya düşərək vəfat edən Akifin FOTOSU

Ötən gün dəhşətli qəzada həlak olan 10 yaşlı Akif Mahmudovun fotosu yayılıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən həmin fotonu təqdim edir.

Məlumat üçün bildirək ki, hadisə Ələt-Astara magistralının 152-ci kilometrində olub.

"Toyota Prado" və "Mercedes" markalı minik avtomobilləri toqquşublar. Qəza nəticəsində "Toyota Prado" aşıb, "Mercedes" markalı avtomobil isə ikiyə bölünüb. Yaralılardan 10 yaşlı Akif Mahmudov və 57 yaşlı Məlahət Mahmudovanın vəziyyətləri ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, qəza nəticəsində ağır xəsarət alan 2014-cü il təvəllüdlü Akif Mahmudov komadan çıxmayıb.

O, V.Əliyev adına 4 nömrəli humanitar təmayüllü məktəb-liseyin 4b sinfinin şagirdi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.