Azərbaycanlı futbolçu Albaniya klubuna transfer olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Araz Naxçıvan"dan ayrılan Zamiq Əliyev karyerasını sözügedən ölkənin “Eqnatiya” komandasında davam etdirəcək.

Müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə bağlanılıb.

Qeyd edək ki, "Eqnatiya" 2023/2024 mövsümündə Albaniya çempionu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.