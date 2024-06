Lənkəran rayonunda məktəb direktoru vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lənkəran şəhər Təhsil Sektoru məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Kərgəlan kənd H.Səfərov adına tam orta məktəbin direktoru İsmayılov Heybət Xalıq oğlu ötən gün dünyasını dəyişib.

