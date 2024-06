HƏMAS İsrailin atəşkəs və girovlarla bağlı razılaşma təklifinə dair vasitəçilər olan Misir və Qətərə rəsmi cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məsələ ilə tanış olan iki səlahiyyətli şəxs mediaya açıqlama verib. Lakin HƏMAS-ın təklifə necə cavab verdiyi açıqlanmayıb.

