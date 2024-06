Kapital Bank “Mükəmməl iş yeri” titulunu qorumağa davam edir

Ölkənin maliyyə qurumları arasında ən böyük işəgötürən şirkətlərdən biri olan Kapital Bank 2024-cü ildə də “Great Place to Work” sertifikatına layiq görülərək işçi məmnuniyyəti və iş şəraiti üzrə yüksək standartları qoruyub saxladığını bir daha təsdiq etdi.

Qeyd edək ki, “Great Place to Work” (“Mükəmməl iş yeri”) beynəlxalq tədqiqat və konsaltinq şirkəti olaraq 5 qitədə, 60-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərir və şirkətlərin işçiləri tərəfindən necə qiymətləndirildiyini, sektordakı yerini, eləcə də kommunikasiya strategiyalarını ölçərək ən yüksək nəticə əldə edən şirkətlərə eyniadlı sertifikatı təqdim edir.

Şirkət tərəfindən aparılan qiymətləndirmələrdə Kapital Bank əməkdaşlar tərəfindən “Karyera yüksəlişi imkanları”, “Pozitiv iş mühiti və şirkət mədəniyyəti”, “İş və həyat balansı” kimi bir çox kateqoriyada yüksək dəyərləndirilib.

Kapital Bank-ın İstedadların idarə edilməsi departamentinin direktoru Aygün Musayeva bu mükafata layiq görülməyin qürurverici olduğunu vurğulayaraq bildirib: “Bizim İstedadların idarə edilməsi üzrə strategiyamız əməkdaşları peşəkar olaraq yetişdirməyə, liderlik bacarıqlarını artırmağa, onları motivasiyada saxlamağa, eyni zamanda şəxsi bacarıqlarının inkişafı üçün rahat mühit yaratmağa fokuslanıb. Çünki doğru yolun belə olduğundan əminik, istiqaməti dəqiq bilirik. Çox sevinirəm ki, səsləndirdiyimiz fikirlər rəsmi olaraq da öz təsdiqini tapıb. Uğur qazanmaq qədər onu qoruyub saxlamaq da önəmlidir. Mükəmməl iş yeri adını 2-ci dəfə qazanmaq çox qürurvericidir. Bütün uğurlarımız kimi bu uğurumuzun da səbəbkarı olan komandamıza təşəkkür edirəm. Doğru yolda böyük addımlarla irəliləyəcəyimizə inanıram.”

Bu sertifikat Kapital Bank-ın işçi məmnuniyyəti, inkişaf imkanları və iş mühiti üzrə yüksək standartlarını təsdiqləyir və işəgötürən brendi olaraq böyük bir üstünlük yaradır.

