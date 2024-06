Ehtiyatda olan polis polkovnik-leytenantı Anar Vaqif oğlu Nağıyev vəfat edib.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun dostları bildiriblər.

Bildirilib ki, 47 yaşlı Anar Nağıyev 23 ildən çox müddətdə Daxili İşlər Nazirliyi sistemində xidmət edib.

O, 1998-2008-ci illərdə Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin müxtəlif hərbi hissələrində taqım və bölük komandiri, Xüsusi Təyinatlı Dəstə komandirinin müavini və digər vəzifələrdə çalışıb.

