Ədliyyə Nazirliyinin Nəzdində Təsərrüfathesablı Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyətinin rəisi işdən çıxarılıb.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, ədliyyə naziri Fərid Əhmədovun müvafiq əmri ilə 2008-ci ildə sözügedən vəzifəyə təyin edilən Həsən Ayaz oğlu Tahirov işdən azad olunub.

Elsevər Bəşarəddin oğlu Xəlilov isə Ədliyyə Nazirliyinin Nəzdində Təsərrüfathesablı Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyətinin rəis əvəzi təyin edilib.

