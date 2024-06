İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Qurban bayramı münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bununla bağlı "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında qeyd edib:

"Qurban bayramı münasibətilə təbriklərimizi və xoş arzularımızı çatdırır, xeyirxahlıq, mərhəmət və birlik aşılayan niyyətlərin qəbul edilməsini diləyirik. Bayramınız mübarək!".

