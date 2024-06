AVRO-2024-ün qrup mərhələsinin I turu davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün D qrupunda mübarizəyə start veriləcək.

İlk matçda Polşa və Niderland qarşılaşacaq. Bu görüş Hamburqda baş tutacaq.

Qeyd edək ki, qrupun digər oyunu sabah keçiriləcək.

AVRO-2024

Qrup mərhələsi, I tur

16 iyun, D qrupu

17:00. Polşa - Niderland 1:2

Qollar: Buksa, 16 - Qakpo, 29. Veqhorst, 83

Baş hakim: Artur Soareş Diaş (Portuqaliya)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.