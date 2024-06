UEFA Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində keçirilən püşkatma mərasimində Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi “Qarabağ”ın da rəqibi müəyyənləşib. Ağdam klubu bu mərhələdə “Hamrun Spartans” (Malta) – “Linkoln” (Cəbəllütariq) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. “Qarabağ” ilk görüşü səfərdə keçirəcək.

Qeyd edək ki, II təsnifat mərhələsinin ilk matçları iyulun 23-24-də, cavab oyunları isə 30-31-də reallaşacaq.

