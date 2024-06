Tanınmış bloger cütlük Ülvi və Fatimə qəzaya düşüblər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə onlar "Instagram" hesablarında paylaşım ediblər. Paylaşıma qeyd etdiklərinə görə, qəza taksi sürücüsünün yol ortasında maşın saxlaması səbəbindən baş verib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:



