Türkiyə ordusu daha bir şəhid verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İraqın şimalındakı “Pənçə-Kilit” əməliyyat bölgəsində terrorçularla atışmada çavuş Mehmet Ali Horoz şəhid olub.

Həmçinin qeyd olunub ki, əməliyyat zamanı üç terrorçu zərərsizləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.