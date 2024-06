"Metbuat.az" Vəkillər Kollegiyası tərəfindən təltif edildi - 

Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 21-də “İnsan hüquqları aylığı” ilə bağlı Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsman), Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası (ARVK) Rəyasət Heyətinin üzvləri, vəkil qurumlarının rəhbərləri, habelə KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə Rəyasət Heyətinin geniştərkibli iclası və vəkilliyə namizədlərin təntənəli andiçmə mərasimi keçirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə 51 vəkil and içib, kollegiya ilə sıx əməkdaşlıq edən media subyektləri təltif ediliblər.

Tədbirdə "Metbuat.az"ın təsisçisi və baş redaktoru Ramil Mirzəyev də iştirak edib. O, Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov tərəfindən təltif edilib.

