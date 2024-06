"Mançester Yunayted"in və "Real"ın keçmiş hücumçusu Rud van Nisterloy "Bernli"yə baş məşqçi təyin oluna bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki , bu barədə “De Telegraaf” məlumat yayıb. Mütəxəssis Vensan Kompaninin "Bavariya"ya keçidindən sonra boş qalmış vəzifəyə əsas namizəddir. Tərəflər arasında razılığın əldə olunduğu vurğulanıb.

Van Nisterloyun son iş yeri PSV olub.

