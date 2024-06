Kondisioner bu problemə yol açırmış - ƏLAMƏTLƏRİ

Havalar isindikcə kondisionerdən istifadənin artması göz sağlamlığımızı təhdid edir.

Metbuat.az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Dos. Dr. Remzi Karadağ kondisionerlərin şüursuz istifadəsinin göz quruluğu və göz infeksiyalarına səbəb ola biləcəyini ifadə edib.



“Kondisionerlər ətrafdakı rütubəti alaraq soyuq havanı üfürür. Bu, gözün səthindəki təbii nəmin buxarlanmasına və göz quruluğuna səbəb olur. Eyni zamanda, quru hava gözlərin təbii müdafiə mexanizmini zəiflədir və onları infeksiyalara daha həssas edir. Kondisionerdən istifadə xüsusilə kontakt linza taxanlar üçün göz infeksiyası riskini artırır”, - deyə oftalmoloq bildirib.



Onun sözlərinə görə, bu hallarda simptomlar dərhal özünü göstərir:



“Quru göz sindromunun ən çox rast gəlinən simptomları gözlərdə yanma, sancma və qızartıdır. Bu simptomlar göz səthinin kifayət qədər nəmləndirilməməsi səbəbindən özünü göstərir. Göz yaşının çatışmazlığı da görmə keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Bu, davamlı xarakter alarsa və müalicə olunmazsa, buynuz qişada xoralar və görmə itkisi kimi ciddi sağlamlıq riskləri yarana bilər. Xüsusilə yaşlı insanlar risk qrupundadır. Normal simptomlarla yanaşı, bu yaş qrupundakı fərdlərdə bulanıq görmə, işığa həssaslıq kimi əlamətlər daha çox müşahidə olunur. Vaxtında və düzgün müalicə aparılmasa, görmə itkisi belə baş verə bilər”.



O, erkən müdaxilənin əhəmiyyətindən də bəhs edib.



"Quru göz sindromunun diaqnozu oftalmoloqun ətraflı müayinəsi ilə mümkündür. Göz yaşlarının miqdarını və keyfiyyətini ölçən Schirmer testi, göz səthinin vəziyyətini araşdıran göz boyama testləri və gözyaşının buxarlanma müddətini qiymətləndirən testlər bu sindromun aşkarlanmasında kritik əhəmiyyətə malikdir.

Erkən diaqnoz müalicə prosesini daha effektiv edir və ciddi fəsadların qarşısını alır. Müalicə xəstəliyin şiddətindən və səbəbindən asılı olaraq dəyişir. Yüngül hallarda, süni gözyaşardıcı damcıların istifadəsi kifayətdir.

Daha ağır hallarda, gözyaşardıcı kanalların tıxanması və ya gözyaşı istehsalını artıran dərmanlar kimi əlavə müalicə tələb oluna bilər. Bundan əlavə, antiinflamatuar dərmanlar və omeqa-3 əlavələri də müalicəni dəstəkləyə bilər.

Müalicə prosesində kondisionerli mühitlərdən uzaq durmaq, kompüter ekranı qarşısında qalma müddətini azaltmaq və mütəmadi olaraq gözləri nəmləndirmək də mühüm rol oynayır”, - deyə həkim vurğulayıb.

