Yaz aylarında bol miqdarda yeyilməsi tövsiyyə olunan meyvələrdən biri də yemişdir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən yemişin faydalarını təqdim edir:

- Sümük sağlamlığını qoruyur



- Qan təzyiqini tənzimləməyə kömək edir

- İmmunitet sistemini gücləndirir

- Yaddaşı gücləndirir, Alzheimer kimi xəstəliklərin qarşısını alır



- Görmə qüsurlarının qarşısını alır

- Həzm sistemini tənzimləyir

- Tərkibindəki antioksidantlar sayəsində bədəndə meydana gələ biləcək hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alır.

