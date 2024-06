Argentinalı ulduz Lionel Messi doğum günündə pərəstişkarlarını torta qonaq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 37 yaşını tamamlayan hücumçu yığmadakı komanda yoldaşları ilə birlikdə ad gününü qeyd edərkən, fanatlar otelin qarşısına toplaşıblar.

Pəncərədən onlara əl yelləyən L.Messi daha sonra Argentina bayrağının rənglərində 4 böyük tort göndərib.

