Tanımmış Rusiya şairi Baxıt Kenjeyev vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, qazax əsilli şairin ölümü ilə bağlı onun həmkarları sosial mediada məlumat paylaşıblar. ABŞ-də yaşayan 73 yaşlı şair xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

O, 2008-ci ildən Nyu-Yorkda yaşayırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.