1/8 final cütləri bəlli oldu - AVRO-2024

Almaniyada təşkil olunan futbol üzrə Avropa çempionatında 1/8 final mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, F qrupunda III turun oyunlarından sonra pley-offda üz-üzə gələcək komandalar dəqiqləşib.

Avropa çempionatı

1/8 final cütləri

Almaniya - Danimarka

Fransa - Belçika

İsveçrə - İtaliya

İspaniya - Gürcüstan

Portuqaliya - Sloveniya

Rumıniya - Niderland

Avstriya - Türkiyə

İngiltərə - Slovakiya

Qeyd edək ki, bu raundun qarşılaşmaları 29 iyun - 2 iyul aralığında olacaq. AVRO-2024 iyulun 14-də başa çatacaq.

