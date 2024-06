Bu şəxslər hər gün 1 alma yeməlidir

A, B, C, D vitaminləri ilə zəngin olan almanın insan sağlamlığı üçün saysız faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən almanın faydalarını təqdim edir:

- Bədəndəki iltihabı aradan qaldırır

- Toksinlərin atılmasını asanlaşdırır

- Qanın təmizlənməsinə kömək edir

- Həzm sistemini tənzimləyir və mədə xəstəlikləri üçün faydalıdır.

- Ürək-damar xəstəliklərinin, diabetin və piylənmənin qarşısını alır

- Bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir

- Bədənin sərbəst radikalların təsirlərinə qarşı müqavimətini artırır

- Yaşlanma əleyhinə qidadır

- Hüceyrələri qoruyur və enerji verir

- Bədəni lazımi su ilə təmin edir

- Ağız və diş sağlamlığı üçün faydalıdır.

