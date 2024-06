Ərdoğan Türkiyənin strateji hədəfini açıqladı

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin strateji məqsədinin Avropa İttifaqına tamhüquqlu üzv olmaq olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bunu Ankarada Estoniya prezidenti Alar Karislə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

"Avropa Birliyinə tamhüquqlu üzv olmaq bizim strateji hədəfimizdir. Aİ-nin Türkiyəyə eyni mövqedən yanaşması bizim ümumi maraqlarımıza uyğundur ki, bu kontekstdə Estoniyanın Türkiyəyə dəstəyi bundan sonra da güclənəcək. Bu gözləntilərimi cənab Karisə dedim", - deyə Ərdoğan bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.