VI çağırış Milli Məclis işini yekunlaşdırdı

VI çağırış Milli Məclis işini yekunlaşdırıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu gün altıncı çağırış Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının sonuncu plenar iclası keçirilib.

Sessiya bağlı elan edildikdən sonra VI çağırış Milli Məclis işini yekunlaşdırıb. İclasda iştirak edən deputatlar bir-biriləri ilə səmimi şəkildə görüşərək sağollaşıblar.

Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) İdarə Heyətinin iyunun 20-də keçirilən iclasında Milli Məclisdə təmsil edən deputatlara altıncı çağırış Milli Məclisin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi barədə Azərbaycan Prezidentinə müraciət olunması üçün təşəbbüs göstərmələrinin tövsiyə edilməsi barədə yekdil qərar qəbul olunub.

Parlamentin iyunun 21-də keçirilən plenar iclasında isə Milli Məclis növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi üçün Prezidentə müraciət edib. Müraciətin lehinə 105, əleyhinə isə 1 nəfər səs verib.

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun iyunun 27-də keçirdiyi iclasında Milli Məclisin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsinin Konstitusiyaya uyğun olması barədə qərar qəbul edilib.

