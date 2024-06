Almaniyada keçirilən Avropa çempionatının qrup mərhələsinin 36 oyununa VAR 20 dəfə müdaxilə edib və eyni sayda hakim səhvləri düzəldilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, videohakimlərin müdaxiləsindən sonra görüşün baş hakimləri 8 dəfə monitora yaxınlaşaraq epizodun təkrarını izləyiblər. Nəticədə 2 qol ləğv edilib, 1 qol hesaba alınıb və 5 penalti təyin olunub.

Qeyd edək ki, AVRO-2020-də baş tutan 51 matça VAR 17 dəfə müdaxilə etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.