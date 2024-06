AVRO-2024-də tarix yazan gürcü futbolçu bu klubla anlaşdı

Gürcüstan millisinin və Fransanın "Metz" klubunun hücumçusu Jorj Mikautadze "Monako" ilə şəxsi müqaviləsinin şərtləri ilə bağlı şifahi razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Fabrizio Romano "X" (keçmiş "Twitter") sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib. Məlumata görə, "Monako" AVRO-2024-ün sonuna qədər digər klubları sövdələşməyə yaxın buraxamamaq üçün "Metz"ə qiymət razılaşması təklifi göndərib.

Xatırladaq ki, Mikautadze 2024-cü il Avropa çempionatının qrup mərhələsinin bombardiri olub. Hücumçu turnirin bu mərhələsində 3 qol vuran yeganə oyunçudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.