Superkompüter AVRO-2024-ün mümkün qalibini açıqlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, superkompüterin proqnozuna görə qələbəyə əsas namizəd (20%) İngiltərə millisidir. İgilislərin 1/8 finalda Slovakiyaya qalib gəlmə ehtimalı 81,6%, 1/4 finalda qələbə qazanma ehtimalı isə 55,7% qiymətləndirilir.

Yığmanın Avropa çempionatının finalına yüksəlmə ehtimalı 38,1% təşkil edir.

