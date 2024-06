Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionun yaxınlığında yük avtomobilinin üzərində olan texnika yolun hərəkət hissəsinə düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarərtmə Mərkəziməlumat yayıb.

Hazırda sıxlığın yaranmaması, nəqliyyat vasitələrinin rahat hərəkətini təmin etmək məqsədilə tədbirlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.