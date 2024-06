PSJ 16 yaşlı Lamin Yamal üçün "Barselona"ya 250 milyon avro ödəməyə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Mundo Deportivo" yayıb.

Buna baxmayaraq, katalonlar heç bir məbləğ müqabilində futbolçu ilə yolları ayırmaq niyyətində deyil.

Xatırladaq ki, 16 yaşlı futbolçu ötən mövsüm "Barselona"nın heyətində 53 oyun keçirib, 7 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.

