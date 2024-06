İsveçrə millisi İtaliyanı məğlub edərək 1/4 finala yüksəldi - AVRO-2024

Almaniyanın ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə Avropa çempionatında 1/8 final mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk oyununda İsveçrə və İtaliya yığmaları qarşılaşıblar. Berlin Olimpiya Stadionunda oynanılan görüş isveçrəlilərin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qolları 37-ci dəqiqədə Remo Freuler və 46-cı dəqiqədə Ruben Varqas vurub.

Bununla da İsveçrə seçməsi adını 1/4 finala yazdırıb.

Günün ikinci matçında Almaniya millisi Danimarkanı sınağa çəkəcək. Dortmund şəhərində yerləşən “Siqnal İduna Park” stadionunda oynanılacaq qarşılaşmanın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da səslənəcək.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatına iyulun 14-də yekun vurulacaq.

