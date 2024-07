COP29-un prezidenti Muxtar Babayev BMT-nin Afrika İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi Klaver Qatete ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında məlumat verilib.

“COP29 sədrliyi və BMT-nin Afrika üzrə İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi Klaver Qatete arasında inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün iqlim maliyyəsinin təmin edilməsinin vacibliyi ilə bağlı məzmunlu ikitərəfli müzakirə aparılıb”, - məlumatda qeyd edilib.

