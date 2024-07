Türkiyənin Muğla şəhərində meşə yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Haber Global” məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, yanğının söndürülməsi üçün havadan və qurudan müdaxilə edilir.

