Almaniyada təşkil olunan futbol üzrə Avropa çempionatında Avstriya və Türkiyə yığmaları arasında 1/8 final görüşündə hesab açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Leyptsiqdəki "Red Bull Arena"da "ay-ulduzlular" hesabda önə çxııb.

1-ci dəqiqədə Merih Demiral fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.