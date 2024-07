“Neftçi” klubu futbolçusu Mark Tamaşla bağlı bəyənat yayıb.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, macarıstanlı müdafiəçi ölkəsinin “Fehervar” klubunun rəsmi saytına açıqlama verib. Həmin müsahibədə oyunçunun sözlərinin yanlış anlaşıldığı və “Fehervar” komandası Markın o sözləri demək istəmədiyini bildirib.

Paytaxt klubu baş verənlərə görə təəssüfləndiklərini söyləyib.

