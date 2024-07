"Qarabağ"ın iki rəqibi bəlli oldu

"Qarabağ" yay təlim-məşq toplanışı üçün iyulun 5-də Avstriyaya yola düşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda klubun yaydığı açıqlamada bildirilib.

Ağdam təmsilçisinin Tirolda 4 yoldaşlıq oyunu nəzərdə tutulub.

Qurban Qurbanovun komandası iyulun 9-da Bakı vaxtı ilə saat 14:30-da Almaniya 2-ci bundesliqa təmsilçisi "Kaiserslautern" (Almaniya), həmin gün saat 20:00-da isə Çexiyanın yüksək liqasında yarışan "Viktoria Plzen" klubları ilə üz-üzə gələcək.

Növbəti yoldaşlıq oyunlarındakı rəqibləri və matçların vaxtı barədə daha sonra məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.