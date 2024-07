“Uşaq xəstə olub, bilmədən bu işləri görüb".

Metbuat.az bildirir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında ailə üzvlərini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun dayısı Baxış Bədəlov deyib. O, qeyd edib:

"Bir dayı kimi zərərçəkmiş də, vuran da, ölən də mənimdir”.



Qeyd edək ki, bu gün 5 ailə üzvünü qətlə yetirməkdə ittiham olunan Əhməd Əhmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.

