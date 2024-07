Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-20 Avropa çempionatının qızıl medalını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 59 kq çəki dərəcəsində bütün rəqiblərini qabaqlayan idmançımız fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

Digər təmsilçilərimizdən Elvina Kərimzadə (50 kq) və Nərgiz Səmədova (55 kq) isə yarışı mükafatsız başa vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.