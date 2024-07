Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin millisini Avstriya üzərində qələbə qazanaraq Avropa Çempionatının ¼ final mərhələsinə yüksəlməsi münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

“Futbol üzrə Avropa çempionatında Avstriyaya qalib gələn və 1/4 finala yüksələn milli komandamızı ürəkdən təbrik edirəm. Bizim uşaqlara çempionluq yolunda uğurlar arzulayıram”.

